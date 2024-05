Der Beginn der Freibadsaison war für den 18. Mai angekündigt. Doch wie im Vorjahr öffnet zunächst nur das Warmfreibad.

„Der Saisonstart in der Waschmühle wird sich aus baulichen Gründen bis mindestens 8. Juni verzögern. Wegen der anhaltend feuchten Witterung vor allem im März und April konnten die notwendigen Arbeiten zur Fugenerneuerung und Betonsanierung an den Beckenplatten noch nicht vollständig abgeschlossen werden“, informierte die Stadtverwaltung am Mittwochabend. Erst danach könne das rund 70 Jahre alte Becken – es wurde zuletzt in den 1950er Jahren erneuert – einen neuen Anstrich erhalten. Danach werde das Wasser eingefüllt, was drei Wochen dauere. Im Vorjahr hatte die Wesch ebenfalls mit vier Wochen Verspätung geöffnet.

Der Wasserdruck des Eselsbachs habe in diesem Jahr keine Schäden an den Beckenwänden verursacht, teilte die Stadtverwaltung weiter mit. Hier zeigten die 2023 installierten Flutventile offenbar eine positive Wirkung. Betonarbeiten im Umfeld der Becken, Malerarbeiten und die Erneuerung der Beschilderung seien im Zeitplan. Segel auf dem Sonnendeck und am Planschbecken sollen noch installiert werden. Aus statischen Gründen könnten in dieser Saison allerdings nur 90 der 101 Dauerkabinen vermietet werden, so Stadt-Sprecher Matthias Thomas.

Springerbecken zunächst noch zu

Ganz ohne Verzögerungen geht es auch im Warmfreibad nicht. Dort soll es zwar wie geplant am Samstag in einer Woche losgehen, das Springerbecken wird aber zunächst noch gesperrt bleiben, weil Fliesenarbeiten noch nicht abgeschlossen sind.

Über eine Erhöhung der Eintrittspreise soll der Stadtrat in seiner Sitzung am 13. Mai befinden. Der Saisonkartenvorverkauf für beide Bäder beginnt nach Angaben der Stadtverwaltung an beiden Kassen am 16. und 17. Mai von 10 bis 18 Uhr. Bis zur Öffnung der Waschmühle hat die dortige Kasse immer von Montag bis Freitag von 12 bis 18 Uhr zum Vorverkauf von Saisonkarten geöffnet.