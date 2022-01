Wie die DB Regio AG mitteilt, fahren wegen Schienenarbeiten in Lambrecht zwischen Kaiserslautern und Neustadt in den Nächten auf Sonntag und Montag, jeweils zwischen 1.45 bis 4.30 Uhr keine Züge. Im Einsatz sind stattdessen Busse. Die S-Bahn, die planmäßig um 4 Uhr ab Kaiserslautern nach Neustadt fährt, fällt aus und wird durch einen Bus ersetzt. Zu beachten ist; Der Bus fährt 38 Minuten früher in Kaiserslautern am Hauptbahnhof ab. In Neustadt besteht Anschluss an die planmäßige S-Bahn nach Ludwigshafen.

Sie S-Bahn von Neustadt nach Kaiserslautern (planmäßige Ankunft um 2.29 Uhr in Kaiserslautern) fällt in der Nacht auf Sonntag zwischen Neustadt und Kaiserslautern aus und wird durch einen Bus ersetzt. Die Ankunft dieses Busses in Kaiserslautern verspätet sich um 31 Minuten.

Die geänderten Fahrpläne sind im Internet abrufbar.