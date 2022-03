Mag sein, dass der Begriff „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ und das dazugehörige Kürzel BNE recht sperrig daherkommt. Dass sich dahinter aber jede Menge Kreativität und pädagogischer Tiefgang verbergen können, beweist Sabine Michels. Die 58-Jährige, in der Stabsstelle Bildung und Ehrenamt der Stadtverwaltung mit dem Bildungsmanagement betraut, organisiert derzeit für den 6. April ein Zusammentreffen von Pädagogen auf dem Gelände der ZAK. „BNE in und um Kaiserslautern“, so der Name der Veranstaltung, soll Möglichkeiten zeigen, nachhaltige Themen in die Lehrpläne zu integrieren.

Ein Angebot, das offenbar ankommt. Die vorläufige Zahl der Anmeldungen zu dieser Informationsveranstaltung, die als offizielle Fortbildung für Lehrkräfte anerkannt wird, hat Michels Erwartungen deutlich übertroffen. „Und da waren die offiziellen Einladungen noch gar nicht verschickt.“ Sie rechnet sie mit einem spannenden Austausch.

Große Nachfrage an der Weiterbildung

Michels hat selbst beobachtet, dass sich viele Lehrkräfte an Kaiserslauterer Schulen für das Thema Nachhaltigkeit begeistern können. „Sie möchten die Thematik gerne stärker in ihren Unterricht einbringen, wissen aber nicht genau, wer entsprechende Angebote unterbreitet.“ Dies zu ändern, hat sich Sabine Michels auf ihre Fahnen geschrieben. Beim „Markt der Möglichkeiten“ werden sich verschiedene lokale und regionale außerschulische Angebote zu BNE präsentieren und so neue Perspektiven für den Schulunterricht zeigen.

Den Auftakt der Veranstaltung bildet ein Impuls-Vortrag von Professor Sascha Henninger, Dekan des Fachbereichs Raum- und Umweltplanung, wie Bildung für nachhaltige Entwicklung in die bestehenden Lehrpläne aufgenommen werden kann. Zudem präsentiert sich das Umwelterlebniszentrum der ZAK als außerschulischer Lernort. Am 6. April werden außerdem unter anderen der CVJM in Otterberg mit seinen pädagogischen Angeboten, die Zooschule mit ihrem „wilden Klassenzimmer“ oder das Projekt World2Go der TU Kaiserslautern, das sich mit dem „Lebensraum Erde“ beschäftigt, vor Ort sein.

Sogar in den Pausen wird’s nachhaltig

Sabine Michels, seit zwölf Jahren bei der Stadt beschäftigt, ist sogar bei der Suche nach nachhaltig hergestelltem Kuchen für die Kaffeepause in Kaiserslautern fündig geworden. In solchen Momenten klingt der Begriff Nachhaltigkeit auf einmal gar nicht mehr so sperrig.