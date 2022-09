Seit Mittwoch darf das Rittersberg-Gymnasium die Bezeichnung „Fair Trade School“ führen. Bei einer kleinen Feier nahm Annette Coen, die Leiterin der Arbeitsgemeinschaft „Fair Trade“, zusammen mit Schülerinnen und Schülern der AG die Auszeichnung entgegen. Überreicht hatte sie eine Mitarbeiterin des Pädagogischen Landesinstituts in Speyer.

Seit sieben Jahren gibt es die AG. Für 18 Schüler ein Angebot, sich aktiv für einen Fairen Handel von Produkten einzubringen. Sie arbeiten eng mit dem Weltladen in der Steinstraße zusammen. Von dort beziehen sie Ware, helfen im Laden und informieren sich über Fairen Handel. Die Motivation für die AG? „Wir wollen den Jugendlichen in Ansätzen zeigen, wie es möglich ist, in kleinen Beiträgen die Welt ein Stückchen besser zu machen“, so die Lehrerin für Deutsch und Geografie.

Einmal die Woche laden die Schüler in der großen Pause zu einem Verkauf mit Fairen Produkten ein. Bei Schulveranstaltungen wie Elternsprechtagen, Schulfesten, Veranstaltungen des Freundeskreises und am Tag der offenen Tür organisieren sie ein Catering. In ein Begrüßungspaket für die Fünftklässler haben die AG-Mitglieder Hefte aus Recyclingpapier und einen Riegel fair gehandelte Schokolade gepackt.

Ganz im Zeichen von Fair Trade stand am Mittwoch auch der Schultag am Rittersberg-Gymnasium. Schülerinnen und Schüler hatten die Wahl, an drei Workshops zu entwicklungspolitischen Themen teilzunehmen: Kinderalltag in Ruanda, Förderung von Selbstverwirklichung von Mädchen in Sambia und Fairer Kaffee aus Ruanda. Vorgestellt wurde auch die Faire Schulschokolade.

Doch nicht nur Schülerinnen und Schüler engagierten sich an der Schule für einen fairen Handel, berichtet die Pädagogin. Unterstützung komme auch aus dem Kollegenkreis. Gemeinsames Ziel sei, den Jugendlichen einen Einblick in den Fairen Handel zu vermitteln.