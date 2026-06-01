Am Dienstag, 2. Juni, kommt die RHEINPFALZ um 16.30 Uhr nach Morlautern. Gemeinsam mit dem Ortsvorsteher Alexander Lenz (SPD) machen sich die beiden RHEINPFALZ-Redakteure Gudula Zilm und Andreas Sebald auf zum RHEINPFALZ-Dorfspaziergang. Mit dem Format, einem Rundgang durch den Ortsteil, wollen wir mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, ins Gespräch kommen. Beim zwanglosen Spaziergang durch den Ort – Treff- und Startpunkt ist der Dorfplatz – wollen wir aktuelle Entwicklungen in Morlautern besprechen, uns anschauen, wofür der Stadtteil steht. Gemeinschaft, Zusammenhalt, „echtes Dorfleben“ – das mache Morlautern aus, sagt Alexander Lenz. Eine grobe Route hat sich der Ortschef auch schon ausgeguckt: Zunächst soll es zum neuen Kreisel und dem Areal des geplanten Supermarkts gehen, dann zum Wahrzeichen der Gemeinde, dem Schlachtenturm. Um 16.30 Uhr geht es los.