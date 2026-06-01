Kaiserslautern RHEINPFALZ-Dorfspaziergang in Morlautern startet am Dienstag um 16.30 Uhr
Am Dienstag, 2. Juni, kommt die RHEINPFALZ um 16.30 Uhr nach Morlautern. Gemeinsam mit dem Ortsvorsteher Alexander Lenz (SPD) machen sich die beiden RHEINPFALZ-Redakteure Gudula Zilm und Andreas Sebald auf zum RHEINPFALZ-Dorfspaziergang. Mit dem Format, einem Rundgang durch den Ortsteil, wollen wir mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, ins Gespräch kommen. Beim zwanglosen Spaziergang durch den Ort – Treff- und Startpunkt ist der Dorfplatz – wollen wir aktuelle Entwicklungen in Morlautern besprechen, uns anschauen, wofür der Stadtteil steht. Gemeinschaft, Zusammenhalt, „echtes Dorfleben“ – das mache Morlautern aus, sagt Alexander Lenz. Eine grobe Route hat sich der Ortschef auch schon ausgeguckt: Zunächst soll es zum neuen Kreisel und dem Areal des geplanten Supermarkts gehen, dann zum Wahrzeichen der Gemeinde, dem Schlachtenturm. Um 16.30 Uhr geht es los.