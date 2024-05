Bei einem Unfall in der Königstraße wurde ein Fahrradfahrer am Donnerstagnachmittag schwer verletzt. Der Unfall wurde erst am Abend nachträglich der Polizei gemeldet. Wie diese berichtet, sei deshalb bislang nur bekannt, dass ein 65-jähriger Mann gegen 14 Uhr mit seinem Fahrrad durch die Königstraße fuhr. Weil ihm ein Auto entgegen kam, habe er ausweichen müssen und sei deshalb gegen ein stehendes Fahrzeug geprallt, das am Fahrbahnrand geparkt war. Dabei zog sich der Radfahrer schwere Verletzungen im Gesicht zu. Der entgegenkommende Wagen fuhr weiter. Über Marke, Modell, Farbe und den Fahrer liegen keine Informationen vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 3692150 entgegen.