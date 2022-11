„Gold!“ heißt das neue Kindertheaterstück des Pfalztheaters Kaiserslautern. Geeignet ist es für kleine Theaterfreunde ab sechs Jahren. Premiere feiert die Produktion am 5. November, 17 Uhr, auf der Werkstattbühne.

Zum Inhalt: Jacob und seine Eltern sind arm und hausen in einem selbst gegrabenen Loch unter einem Baum. Jacob geht mit seinem Vater zum Fischen ans Meer. Als er eines Tages einen ganz besonderen Fisch fängt, bietet dieser Jacob an, seine Wünsche zu erfüllen, wenn er ihn wieder frei lässt. Jacob ist so verdutzt, dass er den Fisch zurück ins Meer fallen lässt.

Nachts wird ihm klar, dass er sich ein paar Schuhe hätte wünschen sollen. Am nächsten Tag geht er zurück ans Meer und ruft den Fisch. Und sofort glänzen ein paar funkelnagelneue Schuhe an seinen Füßen. Doch Jacobs Eltern sind böse: Warum hat er sich nicht etwas für sie alle gewünscht? Am nächsten Tag geht Jacob wieder ans Ufer, und wieder erfüllt der Fisch seinen Wunsch. Wie er ihm auch alle weiteren, immer maßloseren Wünsche erfüllen wird, mit denen ihn seine Eltern beauftragen. Der Fisch wird dabei immer dünner und das Meer immer wilder. Wie lange kann das gut gehen?

Grimm winkt im Hintergrund

Die Geschichte von „Gold!“ ist angelehnt an das Märchen „Vom Fischer und seiner Frau“ von den Brüdern Grimm. Die poetische Kinderoper ist konzipiert für eine Sängerin und einen Schlagwerker an vielfältigen Instrumenten.

Die Uraufführung war 2012 im niederländischen Enschede. Seitdem wurde das Stück in ganz Europa vielfach und mit großem Erfolg aufgeführt. In der Kaiserslauterer Inszenierung von Fabian Sichert und der Ausstattung von Anja Jungheinrich schlüpft Alexandra Uchlin in die Rolle der Erzählerin, das Schlagwerk spielt Oguz Akbas.

Info

Premiere ist am Samstag, 5. November , 17 Uhr auf der Werkstattbühne. Restkarten und weitere Termine: www.pfalztheater.de, 0631 3675-209 oder Vorverkauf@pfalztheater.bv-pfalz.de.