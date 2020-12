Einen Verkehrsunfall verursacht und Reißaus genommen hat ein Lastwagenfahrer am Dienstagnachmittag gegen 13 Uhr auf der A63 in Höhe der Ausfahrt Sembach. Wie die Polizei berichtet, kollidierte der Unbekannte mit seinem Lastzug mit einer Absperrwand der Autobahnmeisterei, die zur Absicherung einer Baustelle aufgestellt war. Nach dem Aufprall fuhr er ohne anzuhalten in Richtung Kaiserslautern. Nach ersten Ermittlungen am Unfallort dürfte es sich bei dem Lastwagen um ein Fahrzeug der Marke Renault mit teilweise roter Farbe handeln. Der rechte Außenspiegel fehlt und die Seitenscheibe der Beifahrerseite ist beschädigt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu dem Lkw und seinem Fahrer machen können. Diese werden gebeten sich unter Telefon 0631/35340 mit der Autobahnpolizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.