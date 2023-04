Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei der Oberligapartie zwischen dem TuS Dansenberg II und den HF Illtal geriet das Ergebnis am Sonntag zur Nebensache. Beim 28:28 (11:10) wurde Kapitän Patrick Schulze kurz vor Schluss so heftig am Kopf verletzt, dass sich beide Mannschaften nicht mehr dazu in der Lage sahen, das Spiel fortzusetzen.

„Es war eine sehr unglückliche Aktion, bei der Patrick von seinem Gegenspieler mit dem Ellenbogen im Gesicht getroffen wurde. Dahinter steckte keinerlei Absicht“, stellte TuS-Coach Sebastian