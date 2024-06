Die Geigerin Liv Migdal, diesjährige Artist in Residence am Pfalztheater Kaiserslautern, steht im Mittelpunkt zweier Konzerte am Sonntag und Montag, 16. und 17. Juni: Am Sonntag spielt sie um 18 Uhr beim Pfalztheaterkonzert, am Montag um 19.30 Uhr beim Pfalztheaterkonzert hautnah jeweils im SWR Studio mit der Pfalzphilharmonie unter der Leitung von Daniele Squeo ein Programm mit Kompositionen von Schostakowitsch, Anna Thorvaldsdottirs Orchesterwerk „Aeriality“ und Elgars Enigma-Variationen. Karten gibt es unter Telefon 0631 3675209, per E-Mail an vorverkauf@pfalztheater.bv-pfalz.de oder unter pfalztheater.eventim-inhouse.de/webshop/webticket.