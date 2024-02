Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit den „Hautnah-Konzerten“ hat das Orchester des Pfalztheaters in dieser Saison ein neues Format vorgestellt. Vor dem zweiten „Hautnah-Konzert“ am 19. Februar im SWR-Studio hat sich Frank Pommer mit Generalmusikdirektor Daniele Squeo unterhalten – und dabei auch einiges über Nachhaltigkeit in der Musikgeschichte erfahren.

Nein das nicht. Hautnah bezieht sich hier vor allem auf die viel kleinere Räumlichkeit beim SWR. Das Publikum sitzt sehr nahe am Orchester dran, wodurch eine sehr gemütliche Atmosphäre