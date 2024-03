„Willkommen in der Sammlung. Schenkung Günther Zulauf“ heißt die neue Kabinettausstellung im Museum Pfalzgalerie Kaiserslautern (mpk). Sie wird am Freitag, 8. März, um 19 Uhr eröffnet.

In der neuen Schau werden 25 Werke gezeigt. Dabei handelt es sich um Grafiken international herausragender Künstlerinnen und Künstler wie Sonia Delaunay, Hans Hartung oder Antoni Tapiès. Die Ausstellung „Willkommen in der Sammlung. Schenkung Günther Zulauf“ bietet damit exemplarisch Einblick in die wertvolle Schenkung des ehemaligen Freinsheimer Galeristen Günther Zulauf und führt zugleich vor Augen, wie wichtig Schenkungen für das museale Sammeln sind.

Insgesamt 37 Werke übereignete der Freinsheimer Galerist dem Museum. Mehrere Jahrzehnte betrieb Günther Zulauf eine Galerie mit moderner und zeitgenössischer Kunst. Für viele Museen sowie private Sammlerinnen und Sammler der Pfalz war er über die Jahre hinweg ein wichtiger Ansprechpartner und Kunstvermittler. Nun hat seine Galerie geschlossen, und er hat ein größeres Kunstkonvolut dem mpk geschenkt. „Zum endgültigen Abschluss habe ich jetzt den Bestand der Galerie als Schenkung an das Museum Pfalzgalerie in Kaiserslautern gegeben“, sagt der Galerist. Schon immer habe er über die vielen Jahre mit dem mpk sehr gut zusammengearbeitet. Er sei sich daher sicher, dass sich diese Arbeiten in die Sammlung des Hauses einfügen und in gute Hände gekommen sind.

Termin

Das Museum Pfalzgalerie zeigt eine Auswahl von 25 Werken, zur Eröffnung am Freitag, 8. März, ab 19 Uhr ist der Galerist Günther Zulauf anwesend. Das mpk ist donnerstags von 11 bis 20 Uhr und dienstags, mittwochs, freitags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Weitere Informationen unter www.mpk.de.