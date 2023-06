Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Damen-Spielgemeinschaft Landstuhl/Mittelbrunn gehört der Vergangenheit an. Während Frauen-Fußball beim TuS Landstuhl zukünftig nicht mehr auf dem Spielplan steht, schickt der 1. FC Mittelbrunn das Team jetzt in eigener Regie in die bevorstehende Landesliga-Saison. Das Ende der zehn Jahre dauernden Liaison betrachten beide Seiten höchst unterschiedlich.

Kathrin Weiß ist sauer. Die Spielführerin der SG Landstuhl/Mittelbrunn kann nicht verstehen, dass der TuS Landstuhl das Damenteam per WhatsApp-Nachricht über die Entscheidung