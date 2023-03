Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wenn eine Legende einer anderen Tribut zollt: Am 29. März kommt BAP-Veteran Wolfgang Niedecken in die Kaiserslauterer Kammgarn und entführt das Publikum auf seine ganz persönliche „Dylanreise“ – mit Lied und Lesung, live im Kasino. Warum er den US-Kult-Barden bis heute feiert, erzählt Niedecken im Gespräch mit Katharina Kovalkov.

Herr Niedecken, Sie kommen mit Ihrer Hommage an den großen Bob Dylan in die Kammgarn. Sie selbst werden hier und da gerne auch als „Dylanologe“ bezeichnet. Wann genau haben Sie Dylan und seine Musik zum ersten Mal für sich entdeckt? Und was macht den Musiker so besonders, dass Sie sich bis heute mit ihm beschäftigen?

Ich