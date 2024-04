Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hat der Jazz in Kaiserslautern eine Zukunft? Nun, eine große Geschichte hat er allemal: Wie einer der Mitbegründer der Jazzszene nach dem Krieg, Kurt Littig, am Randes des Konzertes am Sonntag im Cotton Club erzählte, erreichte der erste Jazzverein die Schallmauer von über 600 Mitgliedern, es wurde ein Aufnahmestopp verhängt. Paradiesische Verhältnisse damals und zunächst ernüchternd für die Gegenwart . Doch der Newcomer-Jazzworkshop und sein vielversprechendes Abschlusskonzert lassen hoffen.

40 Teilnehmer zwischen 13 und 85 Jahren aus dem Großraum zwischen Rhein, Neckar und Saar, dazu neun Dozenten (darunter ehrenamtliche) und dies zusammengestellt zu fünf