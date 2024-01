In der Winterpause ist der SG Siegelbach/Erfenbach eine überraschende Trainerverpflichtung gelungen. So wird in der kommenden Saison 2024/25 Michael Wolter die zurzeit in der Fußball-A-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg spielende Mannschaft der SG coachen.

„Obgleich er noch andere interessante Angebote hatte, hat sich Michael Wolter für uns entschieden. Das freut uns sehr“, kommentierte Björn-Benny Wernersbach, der Leiter der Fußballabteilung des SC Siegelbach, die Personalentscheidung, mit der sich ehrgeizige Pläne verbinden. Man wolle mit dem neuen Trainer, so Wernersbach, „in zwei, drei Jahren in die Bezirksliga aufsteigen“. Eigentlich habe man vorgehabt, sagt der 42 Jahre alte Abteilungsleiter, schon in der Winterpause einen neuen Trainer zu präsentieren, um so die Lücke zu schließen, die die Trennung von Stefan Lensch und Andre Reidenbach hinterlassen hat. Die beiden bildeten das Trainergespann, mit dem die SG in die aktuelle Saison ging. Da eine kurzfristige Lösung der Trainervakanz nicht möglich war, wird Björn-Benny Wernersbach weiterhin bis zum Rundenende als Interimscoach die Verantwortung für die Mannschaft haben, die nach 16 Spielen mit 26 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz überwintert.

Im Sommer wird dann Michael Wolter die Aufgabe übernehmen. Mit „großem Ehrgeiz“ werde er zur Sache gehen, betont der 44-Jährige und sieht viel Potenzial bei der SG. Er freue sich darauf, wieder eine Mannschaft aus dem Lauterer Raum trainieren zu können.

In Kaiserslautern ist Wolter kein Unbekannter. Seine große Zeit als Spieler erlebte er beim Verbandsligisten TuS Hohenecken. Eine weitere wichtige Station war für ihn der VfR Kaiserslautern. Als Spielertrainer führte er das Team vom Erbsenberg von der A-Klasse bis in die Landesliga. Zurzeit ist Wolter noch als Trainer bei der SG Veldenzland gefordert. Ein Team aus der A-Klasse Bad Kreuznach, das er bis zum Saisonende coachen will.