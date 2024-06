Die SG Oberarnbach geht mit einem neuen Trainerteam in die Saison 2024/25. Nach der schwierigen letzten Saison, in der beide Mannschaften den Klassenerhalt verfehlten, versucht die SG einen Neuanfang.

In der vergangenen Saison haben Yannick Schording und Nils Becker (erste Mannschaft) sowie Uwe Wegener und Jannis Berberich (zweite Mannschaft) das Team durch eine schwierige Saison geführt, die geprägt war von vielen Verletzungen und Ausfällen wichtiger Spieler.

Mit Daniel Föckler kehrt ein Oberarnbacher zur SG zurück und übernimmt die erste Mannschaft. Er trainierte in der vergangenen Runde die SG Erdesbach in der A-Klasse Kusel-Kaiserslautern und kennt somit die neue Klasse der SG bestens.

Als Co-Trainer fungiert der vom FSV Krickenbach gekommene Joscha Bautz. Er möchte erste Erfahrungen als Trainer sammeln und soll zudem die Offensive der SG verstärken.

Julian Woll kehrt zurück

Die zweite Mannschaft der SG setzt in der C-Klasse auf Jannis Berberich, der schon zur Rückrunde der vergangenen Saison verantwortlich war, und auf Heimkehrer Julian Woll. Berberich übernahm die zweite Mannschaft im Februar und coachte gleichzeitig die A-Jugend der SG Hermersberg/Trippstadt mit Erfolg. In der Landesliga belegt seine Mannschaft den zweiten Platz und erreichte das Kreispokalfinale, das am Mittwoch um 19 Uhr in Pirmasens gegen den FK Pirmasens/SV Lemberg II ausgetragen wird.

Als gleichberechtigter Trainer der „Zweiten“ wurde Julian Woll von der SG Harsberg verpflichtet. Er spielte seine komplette Jugend bei der SG und wechselte vor acht Jahren nach Harsberg. Nun kehrt er zu seinem Heimatverein zurück.