Für Pfingstsonntag laden fünf Konfessionen in 17 Kirchengemeinden in Kaiserslautern zur „Nacht der Kirchen“ ein. Zum achten Mal öffnen sich in der Pfingstnacht die Türen für alle, die Kirche einmal anders erleben möchten.

Konzerte, Kino, Kunst, besondere Gottesdienste, Lesungen, Stille und Meditation warten auf die Besucher bei der „Nacht der Kirchen“. Eröffnet wird sie mit der Aussendung des Pfingstfeuers in der Stiftskirche. „Kirche sein und Kirche leben bedeutet mehr als nur Gottesdienst zu feiern“, sagt Andreas Werle, Gemeindereferent der Pfarrei Heiliger Martin. Als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) zeichnet er zusammen mit Margarethe Hopf, Pfarrerin an der Stiftskirchengemeinde, und Thomas Klöckner, Pastor der Evangelischen Freikirche, für die Programmgestaltung der Nacht der Kirchen verantwortlich.

Offen für alle

Die Pfingstnacht sei offen für alle Menschen. „Symbolisch erinnert die Pfingstnacht an den Ursprung der Kirche“, erklärt Werle. Ebenso wie der Heilige Geist 40 Tage nach Ostern die Jünger Jesu begeistert habe, könne die Vielfalt des Programms der „Nacht der Kirchen“ die Besucher beflügeln. „Viele engagierte Menschen bringen sich bei der Kirchennacht ein und freuen sich, mit Besuchern ins Gespräch zu kommen. Besucher haben einmal mehr die Gelegenheit, Kirche in Kaiserslautern als eine offene Glaubensgemeinschaft zu erfahren“, betont Werle.

Der ACK-Vorsitzende lobt die gute Kooperation zwischen den christlichen Konfessionen. Zu ihnen gehören die katholischen Pfarreien und die protestantischen Kirchengemeinden, die Evangelisch-Methodistische Kirche, die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde sowie die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde am Kolpingplatz. Erstmals mit von der Partie sei die Evangelisch/Katholische Campusgemeinde der Studierenden in Kaiserslautern. Die Gemeinde der Alt-Katholiken bringt sich bei der Nacht der Kirchen in Saarbrücken ein. Bei der Pfingstnacht in Kaiserslautern noch nicht dabei seien die Orthodoxen, bedauert Werle.

Mehr als 30 Programmpunkte

Mit mehr als 30 Programmpunkten kann sich die Pfingstnacht sehen lassen. Vielfältig und bunt sind die Darbietungen. Nach der Eröffnungsandacht mit Mitgliedern aus allen teilnehmenden Gemeinden und der Aussendung des Pfingstfeuers um 18 Uhr in der Stiftskirche wird sich die Wahl der aufzusuchenden Veranstaltungsorte am kulturellen Beitrag der Anbieter orientieren.

Vorab eine kleine Auswahl: Mit „Frühlingsgefühle – Springtime Emotions – Sentiments de Printemps“ ist ein Konzert in der Lutherkirche überschrieben. Parallel dazu laden in St. Konrad, Fischerrück, der Kirchenmusiker Horst Christill und der Saxophonist Helmut Engelhardt zu meditativen Klängen ein. Offenes Singen am Lagerfeuer gibt es bei der Campus-Gemeinde in der Hermann-Hesse-Straße 50. „Musik von allen“ heißt ein Beitrag in der Stiftskirche, bei dem jeder, der gerne einmal als Musiker in einer Kirchenatmosphäre auftreten will, dazu Gelegenheit hat. Improvisationstheater gibt es in der Christuskirche. Kirchenchöre der Friedenskirche und von St. Maria laden zu einer Taizéandacht in die farbige Kirche St. Theresia im Uniwohngebiet ein. Von 20 bis 23 Uhr ist die neu renovierte Marienkirche geöffnet. Mit „Deutschstunde“ ist ein Liederabend mit Barbara Weslely (Akkordeon), Albert Koch (Mundharmonika) und Klaus Reiter (Gesang, Gitarre) in der evangelischen Kirche Hochspeyer überschrieben. Während der Pfingstnacht können sich Besucher im Innenhof der Stiftskirche mit frischem Flammkuchen und einem Glas Wein stärken.

Seit 2010 alle zwei Jahre

Die „Nacht der Kirchen“ hat 2008 unter Stefan Bergmann, City-Pfarrer an der Stiftskirchengemeinde, mit protestantischen Kirchengemeinden begonnen. Seit 2010 ist die Pfingstnacht zu einer überkonfessionellen Großveranstaltung herangewachsen, die bis heute alle zwei Jahre durchgeführt wurde. Aus der ökumenischen Veranstaltung ist 2018 die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen und Freikirchen hervorgegangen.

Info

Programminfos in den Kirchen und im Internet auf kirchennacht-kl.de.