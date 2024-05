In diesem Sommer wird weiter an der Behebung der Schäden gearbeitet, die eine defekte Sprinkleranlage im Dezember 2022 im Großen Haus des Pfalztheaters angerichtet hat. Die ungewollt ausgelöste Löschanlage hatte unter anderem die große Bühne im Hauptgebäude zerstört. Dort konnten zunächst keine Veranstaltungen mehr stattfinden. „Im letzten Jahr konnte der Bühnenboden so repariert werden, dass ein Spielbetrieb zum September möglich war“, erinnerte Udo Holzmann, der Leiter des städtischen Referates Gebäudewirtschaft. Allerdings konnten noch nicht alle Böden repariert werden, auch die Verkabelung der Hubbühnen sei noch nicht möglich gewesen. Über Sommer wird daher erneut im Theater gearbeitet. Durch die neue Verkabelung sollen zur kommenden Spielzeit die Podeste der Hauptbühne wieder funktionieren. „Wir werden außerdem die Saalbestuhlung erneuern und den Parkettboden überarbeiten“, so Holzmann. Zum Abschluss erfolge eine intensive Reinigung. Die rund zwei Millionen Euro teuren Arbeiten sollen bis Ende September abgeschlossen sein.