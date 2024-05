Die Polizei sucht Zeugen, denen am späten Montagabend ein „Balkon-Kletterer“ in der Königsberger Straße aufgefallen ist. Er soll zuvor einem Hausbewohner ins Gesicht geschlagen haben und dann über den Balkon geflüchtet sein. Kurz vor Mitternacht wurde die Polizei wegen einer Schlägerei in einem der oberen Stockwerke eines Mehrfamilienhauses alarmiert. Als die Beamten an der gemeldeten Adresse eintrafen, waren jedoch nur noch die Mitteiler sowie ein verletzter Bewohner vor Ort. Wie der 71-Jährige berichtete, hatte es an seiner Wohnungstür geklopft. Als er öffnete, habe ihm ein unbekannter Mann unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihn kurzzeitig am Hals gepackt, teilt die Polizei weiter mit. Danach sei der Schläger über den Balkon geflüchtet. Der Täter ist etwa 25 bis 30 Jahre alt, ungefähr 1,80 bis 1,90 Meter groß, hat dunkle Haare, sogenannte Geheimratsecken und trug einen Stoppelbart sowie dunkle Kleidung. Die Umgebung wurde laut Polizei erfolglos abgesucht. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, unter der Telefonnummer 0631 3692250 Kontakt mit der Polizei aufzunehmen.