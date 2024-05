Für die Hockeyherren der TSG Kaiserslautern wird die Luft in der Zweiten Regionalliga Süd immer dünner. Obgleich mehr als die Hälfte der Partien gespielt sind, sind sie noch sieglos. Ob sie ihre Negativserie am Samstag (17 Uhr) beim TSV Schott Mainz beenden können, ist allerdings fraglich. Bekommen sie es doch mit dem Tabellenführer zu tun.

Man darf gespannt sein, wie die Lauterer sich da aus der Affäre ziehen. Nicht nur, dass sie als Aufsteiger in dieser spielstarken Liga noch nicht einmal voll zu punkten vermochten, sie mussten zuletzt auch noch eine heftige Niederlage einstecken. Gegen den Dürkheimer HC gingen sie mit 1:9 unter. Und auch gegen die Frankfurter Eintracht sahen sie kein Land.

Dass sein Team zum Rückrundenauftakt auf heimischem Kunstrasen gegen den DHC solch ein Debakel erlebte, schmerzte natürlich Jochen Metz. Als Grund für diesen unerwartet schwachen Auftritt nannte der Coach in seiner Analyse den Mangel „an mannschaftlicher Geschlossenheit“. Gegen die Rheinhessen erwarten Metz und sein Trainerkompagnon Andreas Gillmann, dass die Mannschaft sich anders präsentiert, Geschlossenheit zeigt.

Die bisher einzige Ligapartie der Feldrunde, in der die Lauterer nicht den Kürzeren zogen, bestritten sie gegen den TSV Schott Mainz. Die Vorrundenbegegnung endete 1:1. Das war am zweiten Spieltag. In dieser frühen Saisonphase lief es bei den Mainzern noch nicht rund. Diese Startschwierigkeit haben sie aber längst überwunden. Am vergangenen Wochenende schlugen sie den SC Frankfurt II mit 5:2 und landeten damit den fünften Sieg in Folge. Punktgleich mit dem Ligazweiten Eintracht Frankfurt, geht es für das Schott-Team am Samstag auch darum, mit einem Sieg den Spitzenplatz zu behaupten.

Nach ihrem Überraschungssieg über den Kreuznacher HC hätten die Hockeyfrauen der TSG gerne an diesem Wochenende ihren nächsten Oberligakampf bestritten. Doch sie müssen pausieren. Erst am 15. Mai, einem Mittwoch, steht für sie die nächste Partie auf dem Programm: beim Ligadritten TV Alzey.