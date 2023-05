Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach drei Jahren in der Verbandsliga kehrt der SV Morlautern am Freitag in die Oberliga zurück. Um 19.30 Uhr empfängt der SVM zum Saisonstart auf dem Kieferberg den FV Diefflen. Als Aufsteiger mit einem der kleinsten Etats lautet das realistische Ziel Klassenerhalt.

Nach einem schwierigen Jahr mit etlichen Rückschlägen, wie dem Tod des langjährigen Machers und Mäzens Marc Lanzenstiel sowie Umstrukturierungen im Verein, sicherte sich das Team des SVM