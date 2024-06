„Unter meinem Bett sieht's aus wie in einem Irrenhaus“ ist stets der erste Song, mit dem Bernd Begemann und weitere Musiker des Kindermusiker-Projekts „Unter meinem Bett“ ihr Publikum begrüßen. In Kaiserslautern kamen am Sonntag über 200 kleine und große Gäste ins Kulturzentrum Kammgarn.

Ein Indiekonzert für Kinder? Die Resonanz war riesig, sowohl die Eltern als auch die Kinder hatten jede Menge Spaß im Cotton Club und machten eifrig bei den Songs