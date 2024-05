Mit einer Schreckschusswaffe wurde am Samstagabend ein 18-Jähriger im Welchesweg in Enkenbach-Alsenborn bedroht. Das teilt die Polizei mit. Ein 16-jähriger Jugendlicher hat dem Bericht zufolge dem zwei Jahre Älteren die Waffe an den Hals gehalten und ihm in der Folge mehrmals ins Gesicht geschlagen. Weiterhin sei der 18 Jahre alte Mann von einem 15-Jährigen mit einem Hockeyschläger bedroht worden. Vorausgegangen waren laut den Beamten Streitigkeiten innerhalb einer größeren Personengruppe. Bei der anschließenden Fahndung konnten die Polizisten einen 14-Jährigen aus der Gruppe aufspüren und fanden bei ihm auch die Schreckschusswaffe. Der Jüngere hatte sie dem 16-Jährigen überlassen und nach der Tat wieder zurück bekommen. Der 16-Jährige wurde letztlich dort angetroffen, wo er mit seinen Eltern wohnt. Er räumte die Tat ein.