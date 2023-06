Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Manfred Schulz ist der neue zweite Mann in der Kaiserslauterer Stadtverwaltung. Der CDU-Kandidat setzte sich am Montag in der Stichwahl gegen die Bewerberin der Grünen, Lea Siegfried, durch. Damit übernimmt Schulz den Posten des Bürgermeisters im vierköpfigen Stadtvorstand.

Um kurz nach halb sieben am Montagabend, nach einer über dreistündigen Wahl, verkündete Oberbürgermeister Klaus Weichel (SPD) das Ergebnis des dritten Wahlgangs: 30 Stimmen für