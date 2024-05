An den kommenden vier Wochenenden werden aufgrund von Sperrungen keine Züge nach Kaiserslautern fahren. Das betrifft das letzte Heimspiel des 1. FCK – als auch das Public Viewing zum DFB-Pokalfinale. Dafür hagelt es nun heftige Kritik.

Zu seiner letzten Zweitliga-Partie empfängt der 1. FCK am Sonntag, 19. Mai, die Eintracht aus Braunschweig auf dem „Betze“ – doch viele seiner Fans könnten vor einem großen Problem stehen. Denn wie die Deutsche Bahn (DB) am Dienstagmorgen erneut vermeldet, werden an diesem Tag keine Züge nach Kaiserslautern fahren. Bis einschließlich 9. Juni komme es an insgesamt vier Wochenenden „zu mehreren umfangreichen Sperrungen“ rund um den Hauptbahnhof, schreibt die DB. Teilweise müsse der Zugverkehr wegen Oberleitungs- und Gleisarbeiten „vollständig eingestellt“ werden – auf einigen Abschnitten entfielen dadurch sogar sämtliche Regional- und S-Bahnlinien, heißt es weiter.

Für heftige Kritik sorgen die fürs kommende Wochenende angekündigten Sperrungen vor allem aufseiten des Zweckverbands ÖPNV Rheinland-Pfalz Süd: „An diesen beiden Tagen hängt die DB die komplette Westpfalz vom Schienenverkehr ab“, rügt der Aufgabenträger in einer Pressemitteilung. Zwar verspricht die Deutsche Bahn für alle Strecken Ersatzbusse – diese allerdings seien nur „ein Notnagel“, kritisiert der ZÖPNV. Schließlich würden zwischen Kaiserslautern und den umliegenden Bahnhöfen in Landstuhl, Neustadt, Enkenbach und Schopp überhaupt keine Züge fahren.

Auch Tag des Mannschaftsempfangs betroffen

„Damit ist auch klar, dass es kein für die Anreise zum FCK-Spiel nutzbares Angebot im regionalen ÖPNV geben kann“, erklärt der Zweckverband – und rät den Fans explizit davon ab, die Ersatzbusse zum Betzenberg zu nutzen.

Nach Auskunft der DB wird von den Gleissperrungen auch das Wochenende des 25. Mai betroffen sein. An diesem Tag spielt der FCK im Berliner Olympiastadion um den DFB-Pokal – gleichzeitig jedoch lädt die Stadt rund 7000 Anhänger zum Public Viewing auf den Stiftsplatz, tags darauf dann zum Mannschaftsempfang. Wer zu den beiden Events, und zur parallel stattfindenden Lautrer Maikerwe, also mit dem Zug anzureisen gedachte, der muss seine Pläne wohl wieder verwerfen.