In der „Kurzen Nacht der Kultur“ am nächsten Samstag, 27. Juni, stellen sich außer den städtischen Institutionen zahlreiche weitere Veranstalter vor.

Wie mehrfach berichtet, zeigen sich Kaiserslauterns Kulturschaffende trotz Corona „kreativ und flexibel, um ein möglichst reichhaltiges kulturelles Programmangebot unterbreiten zu können“. Daher findet in diesem Jahr eine „Kurze Nacht der Kultur − mit Sicherheit“ statt. Vorgesehen sind kleinere Programmpunkte, die sich über den Abend und die Innenstadt verteilen. Wie die Teilnehmer bekräftigen, wird „sämtlichen Sicherheits- und Hygienevorschriften“ entsprochen.

Auch das Union-Filmstudio macht mit bei „diesem so kurzen, so kleinen und doch so großartigen Projekt“. Unter dem Titel „Bits & Bites – Likes & Lies“ präsentiert das Kino „sorgfältig ausgewählte Kurzfilme zum Thema ,Online Digital’“. Außerdem ist im Foyer des Filmtheaters weiterhin die Fotoausstellung „Nördliche Blicke und Reflexionen“ von Ray Albuquerque zu sehen: „Es bietet sich an, ein wenig früher zu kommen, um sich bei einem Gläschen Wein oder Sekt die Ausstellung und anschließend 60 Minuten lang spannende Kurzfilme sich anzusehen“, so Union-Chefin Ursula Simgen-Buch. Die Kurzfilmprogramme starten jeweils um 19 und 21 Uhr.

Um 19, 20 und 21 Uhr ist im Atelier „Belleville“ in der Altstadt eine szenische Lesung von und mit Ina Bartenschlager und Claudia Rieger zu erleben. Sie tragen unter dem Titel „Arrivederci Italia“ zum abendlichen Kulturereignis bei. Angekündigt ist eine Zeitreise in die 1960er Jahre, die am folgenden Dienstag, 30. Juni, um 19 und 20 Uhr noch einmal stattfindet. Bartenschlager und Rieger lesen „von der Sehnsucht zu reisen, den Hindernissen unterwegs und Scheiben, die vielfältig verwendbar sind“.