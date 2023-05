In Kaiserslautern gibt’s jede Menge gute Bluesmusiker. Einer der legendären Altmeister ist ohne Frage Walter Naujock. Einst trug er den Spitznamen „Jimi Hendrix von Katzweiler“, und er spielte in jeder Menge westpfälzischer Bluesrockbands wie etwa der Mad Dog Blues Band. In den vergangenen Jahren ist es stiller um ihn geworden, abgesehen von seltenen Auftritten etwa mit der Tin Pan Alley Bluesband. Aber jetzt kann man ihn und seine seltenen Gitarrenkünste wieder live erleben.

Genauer am Freitag, 12. Mai, ab 20 Uhr im Kulturclub Salon Schmitt in der Pirmasenserstraße 32 in Kaiserslautern. Denn dort tritt im Rahmen einer großen Bluesnight ein weiterer Altmeister auf: Peter Lenz aus Alsenz mit seiner VLenz Band. Und da ist Walter Naujock der Special Guest. Und sicher kommen noch weiterere Größen der hiesigen Bluesszene dazu. Karten im Internet: www.salon-schmitts.de.

Die Kaiserslauterer Maikerwe legt los. Und zwar ebenfalls am 12. Mai ab 17 Uhr. Also schon mal vorbereiten und das Kerwegeld richten. Für Autoscooter, Ratzeputz am Schwarzwaldmädel oder Fürchten auf dem Riesenrad!

Doom Death Metal ist nichts für schwache Nerven. Gruselig, laut und knüppelhart. Den bietet am 12. Mai ab 20 Uhr im Cotton Club der Kammgarn Kaiserslautern die Band Lacrimas Profundere. Karten unter www.kammgarn.de.

Ein bisschen gesitteter geht’s am 12. Mai ab 20 Uhr sicher in der Fruchthalle zu. Bei „Jazzbühne meets Folk“ sind die bekannten Folkfreaks Jürgen Treyz an der Gitarre und Gudrun Walther an Geige, Akkordeon und Gesang mit von der Partie. Karten bei der Tourist Info und an der Abendkasse.

Folk gibt es aber am 12. Mai auch im Kreis Kusel, auf Burg Lichtenberg: Das Shamrock Duo spielt Keltisches ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Der RHEINPFALZ-Fotograf Reiner Voß zeigt ab Samstag, 13. Mai, 11 Uhr seine Schau „Der Klimawandel in der Pfalz“ in der Lauterer Pfalzbibliothek. Eindrückliche Aufnahmen von ausgetrockneten Gewässern, toten Bäumen oder staubigen Böden zeigen, dass der Klimawandel schon längst bei uns angekommen ist. Der Eintritt ist frei.

Die Pfalzgalerie goes wild: Ebenfalls am 13. Mai ab 20 Uhr gibt’s nämlich einen fetten Drums-&-Bass-Rave im Foyer des Hauses. Unter dem Titel „KONKRET tanzbar kickdown KL“ gibt’s Clubbing mit den DJs Offbeatoliver und Bulletproofmanfred vom Krümmer Kulturraum.

„Pfauenquote“ heißt das neue Programm des Comedian Simon Stäblein. Dabei gehts um Schwurbler im Familienkreis oder Zwangsquarantäne mit dem Ehemann. Am 13. Mai ab 20 Uhr im Kasino der Kammgarn.

Livemusik gibts an diesem Wochenende auch wieder auf dem Minigolfplatz am Gelterswoog. Unter anderem mit dem Pop- und Soulduo Me & Dr. Key am 13. Mai um 18 Uhr.

In Kirchheimbolanden in der Stadthalle an der Orangerie wiederum wird es am 13. Mai kubanisch: mit Nathalie Hoyer und dem Axel Grote Quartett. Ab 20 Uhr wird eine musikalisch-literarische Reise nach Havanna geboten, Karten sind unter rheinpfalz.de/ticket erhältlich.

Aus Rheinhessen stammt das Blasorchester Gimbsheim. Es kommt am Sonntag, 14. Mai, um 11 Uhr morgens nach Kaiserslautern um die diesjährige Reihe der Volksparkkonzerte mit einem bunten Blasmusikprogramm zu eröffnen. Der Eintritt ist frei.

Die SPVgg Widrige Umstände stürmt am 14. Mai ab 19 Uhr die Pfalzgalerie. Die Truppe um Madeleine Giese und Rainer Furch spielt Gieses Stück „Die Apokalyptischen Reiter“. Dabei geht es um eine Bestattungshauskette, die sich per „Beerdigungsschnäppchen“ mit kleinen Bestattungshäusern anlegt. Karten unter Telefon 0631 364-7201.

Sind am 14. Mai in Ramstein zu erleben: Guru Guru. Foto: Guru Guru

Am 14. Mai um 18 Uhr gibt es richtig wilde und ausgeglühte Experimental-Rockmusik im Ramsteiner Congress Center. Mit Guru Guru um den manischen Drummer Mani Neumeier, die erst seit 1968 auf der Bühne stehen. Karten sind unter 06371 592220 erhältlich.

Das Kinder- und Familienmusical „Randolfo & der neue Ton“ wird am 14. Mai ab 16 Uhr in der Kaiserslauterer Stiftskirche aufgeführt. Der Eintritt ist frei.

Im Kuseler Kinett, Am Hofacker 11, tritt am Dienstag, 16. Mai, ab 20 Uhr die moderne New Yorker Psychedelic-Rockband Dommengang auf. Die Buben stammen aus Manhattan und Brooklyn, was sicher für Spannung in der Musik sorgt. Karten im Netz unter www.kinett-kusel.de.

Kommt am 16. Mai nach Kusel: die Band Dommengang. Foto: Dommengang

Am Mittwoch, 17. Mai, ab 20 Uhr ist die Kaiserslauterer Newcomerin Oktober im Cotton Club der Kammgarn zu finden. Mit gefühlvoller Stimme und melancholischen Texten stellt sie ihren Contemporary Folk vor. Viel Vergnügen allerseits.