Seit 2013 ist Caroline Busser Solocellistin am Pfalztheater Kaiserslautern. Geboren in München, erlernte die Deutsch-Französin ab ihrem fünften Lebensjahr das Spielen von Streichinstrumenten. Die Stipendiatin der Münchner Philharmoniker trat bereits in den bedeutendsten Konzertsälen der Welt auf. Gemeinsam mit Ivan Knezevic bildet sie das Duo IC Strings. IC steht für Ivan und Caroline, Strings ist der englische Begriff für die Saiten der Streichinstrumente. Knezevic ist seit 2019 zweiter Konzertmeister am Pfalztheater.

Gemeinsam geben die beiden am Sonntag, 10. März, ein Kinderkonzert beim Lautrer Demokratieladen. Unter dem Motto „Music connects Europe“ treten sie um 11 Uhr in der Scheune des Theodor-Zink-Museums auf. „Das ist unser Herzensprojekt“, sagt Busser. „Wir waren 18 Monate mit dem Wohnmobil und unseren Instrumenten im Gepäck auf Reisen. Dabei haben wir gemerkt, wie die Musik Europa über Grenzen hinweg verbindet. Das wollen wir jetzt den Kindern näherbringen“, so Busser. Auf ihrer musikalischen Reise gaben sie Konzerte, lernten Leute aus unterschiedlichen Kulturen kennen und haben nun sogar ein Buch darüber geschrieben.

Von Klassik bis Rockmusik

„Sabine Michels vom Bildungsbüro hat uns darauf angesprochen, dass es eine tolle Gelegenheit wäre, unsere Erfahrungen von der Reise mit dem Thema Demokratie zu verknüpfen. Dass wir den Kindern dann noch die Wichtigkeit von Demokratie mit der Musik aufzeigen können, ist für uns natürlich umso schöner“, erklärt Busser. Auf dem Plan stehen traditionelle und klassische Stücke, aber auch Lieder aus der Rockmusik. Ein ähnliches Programm führt IC Strings am Donnerstag, 14. März, 19 Uhr, im Stadtmuseum für Erwachsene auf.

Für die Konzerte wird eine kostenlose Eintrittskarte benötigt. Diese ist in der Tourist-Info erhältlich. Pro Person können maximal vier Karten erworben werden. Restkarten gibt es an der Abendkasse.