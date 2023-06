Erstmalig spielt das Crossover Orchester Westpfalz auf Burg Nanstein in Landstuhl. Im Rahmen des 60-jährigen Bestehens der Burgspiele findet in Kooperation mit dem Verein Heimatfreunde Landstuhl ein Konzert unter dem Titel „Crossover meets Castle“ statt.

Orchester, Band, Chor und Solo-Sänger bilden das Crossover Orchester Westpfalz. Unter der musikalischen Leitung von Frank Zeihsel und Jochen Messer hat das Ensemble ein vielseitiges Musikprogramm mit Highlights zusammengestellt. Titel von John Miles, Tina Turner, Robbie Williams oder Marc Ronson sind nur einige Beispiele für das abwechslungsreiche Repertoire.

Das Crossover Orchester Westpfalz begrüßt an diesem Abend mehrere Gäste. Dabei ist Ramona Dworak, bekannt von Jam Planet und Girls on Fire – eine der schönsten Stimmen Kaiserslauterns, so die Ankündigung. Jürgen Walzer, bekannt durch „Superior“ und seine Rockoper „Dispyria“, unterstützt mit Gesang und Gitarre. Hinzu kommen der „The Voice Kids“-Teilnehmer aus Kaiserslautern, Ben Clemenz, und Nico Heyd, Sänger der Band Juke Box Hero. Als besonderes Highlight wird der Tenor Ale Martin aus Argentinien das Konzert abrunden. Den Background-Gesang übernimmt der Chor des Crossover Orchesters Westpfalz mit Sängern aus der ganzen Region.

Traditionsreich und modern

Das Crossover Orchester Westpfalz besteht seit mehr als 90 Jahren. Trotz und auch gerade wegen der großen Tradition hat sich das Orchester des Otterbacher Musikvereins in den vergangenen Jahren zu einem modernen, sinfonischen Konzertblasorchester entwickelt, das es versteht mit jungen, neuen und frischen Titeln aus den Genres Rock, Pop, Musical und vielen weiteren begeistern, dabei aber die Blasmusik nicht vergisst. Dieses Konzept spiegelt sich unter neuem Namen im über 30 Musiker starken Crossover Orchester Westpfalz wider. Zusätzliche Instrumente, Sänger oder auch ganze Chöre setzen unvergessliche Akzente.

Frank Zeihsel ist schon seit 1990 Teil des MVO. Vor seiner Zeit als Dirigent war er jahrelang als Posaunist Mitglied. Mittlerweile ist er auch ein erfolgreicher Arrangeur für Orchesterstücke. Seit 2017 teilt er sich das Dirigat mit Jochen Messer. Messer war 1976 Gründungsmitglied des ersten Jugendorchesters des Otterbacher Musikvereins und ist seitdem dabei geblieben. Neben seiner jahrelangen Tätigkeit als Klarinettist im Orchester war er 18 Jahre lang Vorsitzender des Musikvereins und leitete die Entwicklung des Orchesters zur heutigen musikalischen Form ein. Die Veranstaltung wird durch das Impuls-Programm des Bundesmusikverbands gefördert.

Termin

Konzert des Crossover Orchesters Westpfalz am Freitag, 23. Juni, 19 Uhr, auf Burg Nanstein in Landstuhl. Tickets kosten im Vorverkauf 13 Euro und sind bei Arbogast in Otterbach, Thalia in Kaiserslautern und online über www.rheinpfalz.de/ticket erhältlich. Vorbestellungen sind auch unter der E-Mail-Adresse info@crossover-orchester-westpfalz.de möglich. An der Abendkasse kostet ein Ticket 17 Euro. Jugendliche bis 14 Jahre sind frei. Weitere Infos unter www.crossover-orchester-westpfalz.de.