Aus Oldies mach’ Goldies und aus neu mach’ zeitlos: So könnte das Band-Motto von Steffi & The Backbeats lauten, wenn sie denn eins hätten. Denn bei diesem Trio klingen Klassiker taufrisch und neue Hits wie Evergreens. Am Samstag haben die drei Musiker damit das Publikum in der Minigolf-Anlage am Gelterswoog begeistert.

Ach ja, da ist tagelang grellster Sonnenschein, und ausgerechnet am Samstag, bei einer prächtigen Atmosphäre am Gelterswoog, fing es an zu nieseln – nur wenige Minuten bevor das