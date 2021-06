Die Stadt Kaiserslautern trauert um Ehrenbürger Norbert Thines, der am Montag im Alter von 80 Jahren verstorben ist. Ab Mittwoch liegt im Rathaus ein Kondolenzbuch aus, Beiträge können auch per Post oder digital eingereicht werden. Am Mittwoch, 16. Juni, findet die Trauerfeier in der Marienkirche statt.

Seit 2016 war Thines Ehrenbürger der Stadt . Nach Eugen Hertel und Fritz Walter war Thines erst der dritte Ehrenbürger der Stadt in der Nachkriegszeit. Er war außerdem Träger des Bronzesiegels der Stadt, der Goldenen Stadtplakette sowie des Ehrenrings der Stadt. „In Norbert Thines verliert die Stadt Kaiserslautern eine herausragende Persönlichkeit. Sein Wirken beim 1. FC Kaiserslautern und sein beispielhaftes soziales Engagement werden uns allen in Erinnerung bleiben, noch mehr aber seine menschliche und herzliche Art, die jeden, der mit ihm zu tun hatte, sofort in ihren Bann zog“, sagte Oberbürgermeister Klaus Weichel.

Kondolenzbuch liegt ab Mittwoch aus

Ab Mittwoch wird im Rathausfoyer ein Kondolenzbuch für Norbert Thines ausliegen, in das sich alle Bürger eintragen können, informierte die Stadtverwaltung. Wer möchte, könne seine Beileidsbekundungen auch per E-Mail oder per Post an die Verwaltung schicken, die Einsendungen werden dann später in das Kondolenzbuch eingefügt. Ansprechpartnerin dafür ist Anja Hessler-Hager, Büro des Oberbürgermeisters – Repräsentation und Protokoll, Rathaus, Willy-Brandt-Platz 1 in 67657 Kaiserslautern, E-Mail: a.hessler-hager@kaiserslautern.de.

Trauerfeier wird im Internet übertragen

Die Trauerfeier findet am Mittwoch, 16. Juni, um 15 Uhr in der Marienkirche statt. Da die Plätze im Innern der Kirche pandemiebedingt stark begrenzt sein werden, wird der Gottesdienst im Internet live gestreamt und ebenso auf den Platz vor der Kirche übertragen. Dort werden 250 Sitzplätze zur Verfügung stehen. Alle Besucher müssen sich vorab bei der Kirchengemeinde anmelden. Die Anmeldedaten und die URL des Livestreams werden noch bekannt gegeben, so die Stadtverwaltung.

