Im letzten Auswärtsspiel der Saison musste sich Handball-Oberligist TuS Kaiserslautern-Dansenberg II unglücklich mit 25:26 (15:15) beim Tabellenfünften HV Vallendar geschlagen geben.

Trainer Theodoros „Theo“ Megalooikonomou musste nicht nur auf einige Stammkräfte verzichten, auch Co-Trainer Patrick Schulze fehlte krankheitsbedingt. Ohne Steffen Kiefer, Henry Hofmann, Niklas Jung und Christopher Seitz gelang es dennoch, die stärkste Abwehr der Liga in Verlegenheit zu bringen. Die Torhüter Norman Becker und Paul Rutz hielten ihre Farben mit zahlreichen Glanzparaden lange im Spiel.

Wie schon im Hinspiel agierte der TuS auf Augenhöhe mit den favorisierten Koblenzern. Am Ende waren es – vor allem in der zweiten Halbzeit – zu viele technische Fehler (zwölf) und eine unzureichende Chancenverwertung (zwölf Fehlwürfe), die den Auswärtscoup verhinderten.

Beckers Paraden

Die Dansenberger starteten sehr konzentriert und lagen durch Tore von Ben Kölsch (2) und Pascal Theuer nach fünf Minuten mit 3:2 vorne. Im Anschluss stand die Defensive enorm stabil und in Kombination mit starken Paraden von Becker (insgesamt elf Paraden bei einer Quote von 42 Prozent) blieb das Perspektivteam acht Minuten lang ohne Gegentreffer. So gelang es, durch Tore von Frederik Bohm (2) und Marco Holstein, mit 6:3 in Führung zu gehen. Nach 18 Minuten stand es gar 10:6. Das veranlasste Vallendars Coach Veit Waldgenbach, bereits seine zweite Auszeit zu nehmen.

Und diese sollte Wirkung zeigen. Die Hausherren kamen jetzt immer besser ins Spiel und glichen in der 23. Minute durch ein Siebenmetertor von Christian Schröder zum 12:12 aus.

Aufholjagd nach Roter Karte

Nach der Halbzeitpause ging der TuS durch einen Doppelschlag von Frederik Bohm, der auf der rechten Rückraumposition ein starkes Spiel machte, mit 17:15 in Front. Doch im Anschluss lief in Dansenbergs Offensive fast eine Viertelstunde fast nichts mehr zusammen. Der TuS geriet mit 19:24 in Rückstand (50.). Kurz darauf sah Vallendars Linksaußen Melvin Wheaton nach einem Foul an Philipp Becker die Rote Karte. Die Dansenberger kämpften sich Tor um Tor heran. Ben Kölsch erzielte mit seinem sechsten Treffer das 25:26 (59.). Jan Simgen hätte mit der letzten Aktion fast noch ausgeglichen, traf mit seinem Wurf aber nur die Latte.