So langsam mausert sich das Areal vor der Pfalzgalerie zum kleinen Skulpturenpark. An Ostern kam die Stahlplastik eines bedeutenden deutschen Bildhauers dazu. In ihrer dynamischen Spiralform knüpft sie an eine Plastik an, die bis vor kurzem fast an derselben Stelle gestanden hat.

Sieben Jahre lang hatte der gelbe Kunst-Opel von Stefan Rohrer vor der Pfalzgalerie die Blicke der Passanten auf sich gezogen. Und vielleicht den ein oder anderen auch in den Museumsbau hinein gezogen. Wie eine