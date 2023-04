Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Hauch von Kerwe war es, der die Dansenberger am vergangenen Wochenende an bessere Zeiten erinnerte. Traditionell feiert der Stadtteil am ersten Wochenende im August seine Kerwe. Doch die fiel wie andernorts Corona zum Opfer. Damit die Dansenberger zumindest den Geschmack von Kerwe verspürten, hatte Alfons Fröhlich die Idee, seinen geöffneten Biergarten mit zwei Kerweständen zu bereichern.

Susanne Henn-Marker, die Vorsitzende des Schaustellerverbands Barbarossa Pfalz-Saar, nahm die Einladung des Inhabers des Hotels Fröhlich gerne an und sorgte mit einem Stand mit Süßigkeiten