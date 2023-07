Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das beherzte Eingreifen einiger Kinder dürfte einem Mann am Sonntag das Leben gerettet haben: Die jungen Kanuten hatten einen Schwimmer im gesperrten Naturschutzgebiet des Sees bemerkt, der in Not geraten war. Kurz darauf verlor der Mann das Bewusstsein.

„Die Kinder sind am Sonntagnachmittag relativ weit draußen auf dem See mit dem Kanu gefahren“, berichtet eine Mutter, die der Paddlergilde angehört, aber nicht namentlich genannt werden