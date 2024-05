Mehr als 1400 Museen bieten Besuchern unter der Prämisse „Museen mit Freude entdecken“ am Internationalen Museumstag am Sonntag, 19. Mai, analoge und digitale Aktionen, ermöglichen besondere Einblicke in die vielfältige Museumslandschaft und präsentieren sich als Orte des Wissens und des gesellschaftlichen Miteinanders. An diesem Tag gewährt das Museum Purrmann-Haus in Speyer, Kleine Greifengasse 14, den Besuchern freien Eintritt, heißt es in einer Mitteilung. Zudem gibt es um 11 Uhr gegen eine Zahlung von 3 Euro pro Person eine szenische Führung mit der Schauspielerin und Museumsvermittlerin Andrea Braun. Der Ausstellungsrundgang biete einen lebendigen Einblick in das Leben und Wirken des Künstlerpaares Hans Purrmann und Mathilde Vollmoeller-Purrmann in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Andrea Braun erzähle von Liebe, Kunst und Familie, von Freundschaft, künstlerischen Netzwerken und Zeitgeschehen. Auch die persönliche und künstlerische Emanzipation der Frauen zu Beginn des 20. Jahrhunderts spiele eine Rolle. „Die farbgewaltigen Gemälde der Schülerin und des Schülers von Henri Matisse im Museum Purrmann-Haus entführen in die kraftvolle Welt der Malerei der Moderne“, heißt es. Das Museum Purrmann-Haus ist am Internationalen Museumstag regulär von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Kontakt und Info: Telefon 06232 142020; Internet: www.speyer.de/purrmann-haus oder www.museumstag.de.