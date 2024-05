Es war ein Wochenende zum Abwinken! Fainne Howard, die 13-jährige Fechterin der TSG Kaiserslautern, war mit vielen Ambitionen und nicht wenigen Chancen zu den deutschen U17-Florettmeisterschaften nach Moers gefahren und kehrte frustriert wieder heim.

Die junge Fechterin, die bereits die irische Meisterschaft gewinnen konnte, steckte offensichtlich im falschen Fechtanzug. Was war passiert?

Zunächst konnte ihr TSG-Heimtrainer Johannes Krieger-Kettering nicht mit zur DM fahren, er war beruflich eingespannt. Das kennt die junge Fainne bereits, kommt damit klar. Womit sie gar nicht klar kam, war mit der Ansage des Deutschen Fechtverbandes, dass sie in ihrem Fechtanzug, mit irischem Nationalstempel auf Jacke und Hose, nicht auf die Planche darf. Fainne gehört zum irischen Kader, ist irische U15-Meisterin, lebt und trainiert aber ihr ganzes Leben schon in Kaiserslautern.

Bei der U15-DM soll es besser werden

Zusammen mit ihren Eltern blieb ihr nichts anderes übrig, als sich einen komplett neuen Fechtanzug zu kaufen, einen, der halt da war. Fainne haderte mit sich, dem Anzug und der Gesamtsituation. Sie stand in den Duellen neben sich, brachte ihre sonst so starke Florettspitze nicht auf die Trefferflächen. Nichts lief. Zwar gewann sie einige Gefechte, erreichte auch die K.o.-Runde, war aber längst nicht so souverän wie gewohnt. Sie musste einige Niederlagen einstecken, die ihr so eigentlich nicht passiert wären. Davon ist zumindest der Trainer nach der Ferndiagnose überzeugt.

Ende des Monats geht es für Fainne Howard nun zur U15-DM in Schwerin, vermutlich wieder ohne den Trainer, der im Krankenhaus arbeitet und dort gebraucht wird. Aber sie wird mit Sicherheit einen ihrer vertrauten und gut sitzenden Fechtanzüge im Gepäck haben.

Ende Juli steht dann der U14-Weltcup in Budapest an, für den sich die junge TSGlerin bei vorausgegangenen Turnieren qualifizieren konnte. Ob sie starten wird, hat sie allerdings noch nicht entschieden.