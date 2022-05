Unbekannte haben in der Verlängerung der Entersweilerstraße, an einem Waldweg im Bereich der Landstraße 504 zwischen Kaiserslautern und Waldleiningen, mehrere Kanister mit Altöl illegal abgeladen. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts einer Umweltstraftat und bittet um Hinweise: Wer hat zwischen Montagabend und Dienstagmorgen Verdächtiges wahrgenommen? Wer kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.