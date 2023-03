Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Glühwein- und Bratwurstduft weht über den kleinen Kunstrasenplatz an der L213. Im Karbach ist heute Festtag: Die zweite Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern ist zu Besuch und lockt so viele Zuschauer wie selten zuvor auf das zugige Plätzchen am Quintinsberg.

Zu feiern gab es am Ende tatsächlich was, für die Gastgeber. 4:2 (2:0) besiegten sie das Oberligateam aus der Pfalz. Wenn es auch zwischenzeitlich so aussah, als könnte die Partie kippen.