Am Donnerstag trafen die Lotto-Elf und die FCK-Traditionsmannschaft in einem Benefizspiel im Waldstadion des SV Mackenbach vor rund 1000 Zuschauern aufeinander. Die beiden mit großen Namen und Legenden gespickten Mannschaften trennten sich am Ende 1:1, doch das Sportliche stand nicht im Vordergrund. Für das Hospiz Hildegard Jonghaus wurden am Ende 14.000 Euro an Spendengeldern eingespielt.

Es war ein Benefizspiel für die gute Sache, doch der Anlass war ein trauriger. Im vergangenen Sommer trauerte die FCK-Gemeinde um Legende Michael Dusek, der in Folge einer Krebserkrankung im Hospiz