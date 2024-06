Automobilgeschichte in allen Facetten in der Innenstadt Kaiserslauterns: Bei den 16. Kaiserslautern Classics wird wieder eine bunte Palette von automobilen Schätzen aus längst vergangenen Zeiten zu sehen sein. Organisiert und präsentiert wird die Veranstaltung vom Citymanagement am Samstag, 15. Juni.

„Es kommen zahlreiche Oldtimer-Liebhaber mit ihren Gefährten in die Innenstadt Kaiserslauterns und führen ihre liebevoll gepflegten automobilen Schmuckstücke vor“, teilt die Stadtverwaltung mit. Und weiter: „Mehr als 200 Chromjuwelen, Motorräder, Feuerwehrfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Traktoren und Vespas zieren an diesem Tag sowohl die Fußgängerzone als auch den Platz um die Stiftskirche sowie Altenhof, Schillerplatz, Riesenstraße und St.-Martins-Platz“.

Die Vespas kommen von Johanniskreuz

Die ADAC-Trifels-Oldtimerwanderung wird von der Sportfahrer Union Kaiserslautern organisiert. Sie führt auf einer Gesamtlänge von rund 200 Kilometern durch die Vorderpfalz – über eine Strecke mit weitläufigen Wiesen und Feldern, Tälern und Hügellandschaften. Die Oldtimerwanderung, die ausschließlich auf öffentlichen Verkehrsflächen und Straßen stattfindet, ist gepaart mit Sonderprüfungen wie Geschicklichkeits-, Schätz-, und Spielaufgaben. Die Teilnehmer starten mit 120 Fahrzeugen am Samstag um 8.30 Uhr auf dem Parkplatz von Möbel Martin. Die Fahrzeuge werden danach um 15.45 Uhr am „K in Lautern“ vorgestellt, bevor sie auf den Stiftsplatz fahren und im Parc Fermé präsentiert werden – und dort natürlich bewundert werden können.

Ein weiterer Höhepunkt ist das zweite Vespa-Treffen in Kaiserslautern. Mehr als 100 Liebhaberinnen und Liebhaber des legendären Motorrollers treffen sich um 10 Uhr bei Johanniskreuz. Gegen 11 Uhr werden sie in die Kaiserslauterer Innenstadt einfahren, wo sie ihre Zweiräder vor der Stiftskirche präsentieren.

Üppiges Rahmenprogramm

Die Kaiserslautern Classics bieten zudem ein üppiges Rahmenprogramm. Passend zum Oldtimermotto werden die wilden Zeiten der 50er, 60er und 70er und das besondere Gefühl dieser Jahre im Fokus stehen. Verschiedene Tanzgruppen ziehen durch die Innenstadt. Für Musik ist ebenfalls gesorgt: Auf dem Schillerplatz treten von 11 bis 15 Uhr „The Fat Cat“ und von 16 bis 20 Uhr die „Rockabilly Hellraisers“ auf, vor der Stiftskirche spielen von 10 bis 14 Uhr „Lucky Random“ und von 15 bis 19 Uhr „Sarah und die Swing Herrn“.

Das Musikprogramm wird von den Chören „Fresh“ (David Punstein) und „Forever Young“ (Matthias Stoffel) ergänzt, die von 11 bis 16.30 Uhr an verschiedenen Orten in der Innenstadt ihr Können zeigen.