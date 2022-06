Ein 27 Jahre alter Mann ist am Donnerstag gegen 13 Uhr von einem Fels neben dem Heidenfelsen rund 15 Meter in die Tiefe gestürzt. Dabei erlitt er schwerste Verletzungen, so die Polizei Landstuhl, die nicht sagen konnte, ob der junge Mann in Lebensgefahr schwebt. Der 27-Jährige sei wohl beim Spazierengehen zu nahe an die Kante gegangen und abgerutscht, so die Polizei weiter. „Er war allein vor Ort. Hinweise auf ein Drittverschulden gibt es nicht.“ Das Unfallopfer konnte noch nicht befragt werden. Daher sind die Umstände noch unklar. Vor Ort gab es einen Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten. „Der junge Mann fiel auf das steile Plateau unterhalb des Felsens und lag dort im Dickicht“, schildert der Wehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr Landstuhl, Thomas Jung, auf Anfrage die Situation. Die Rettung des Schwerverletzten per Schaufeltrage sei eine mühselige Arbeit gewesen. „Mit viel Manpower haben wir ihn den engen, steilen Weg nach oben getragen“, berichtet Jung von der schwierigen Bergung. Der Verletzte kam ins Krankenhaus.