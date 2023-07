Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit drei Jahren amtiert Daniele Squeo als Generalmusikdirektor des Pfalztheaters Kaiserslautern. Der 38-Jährige beschränkt sich nicht auf die Pfalz. Allein in diesem Jahr dirigierte er bereits in Graz und Leipzig, geplant sind Operninszenierungen in Berlin, Zürich und Heilbronn. Auch andere Orchesterleiter nutzten das Pfalztheater als Sprungbrett. Dagegen war Jiri Stárek bereits ein etablierter Kapellmeister, als er 1989 ans Pfalztheater kam. Erinnerungen zu seinem 100. Geburtstag.

Bereits vorher hatte der Tscheche in Kaiserslautern die Oper „Tiefland“ von Eugen d’Albert sowie zwei kurze Einakter von Sibelius und Rachmaninow dirigiert. Das Amt des Generalmusikdirektors