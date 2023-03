Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Jessica Gall ist in Kaiserslautern eine alte, respektive junge Bekannte. Bereits als Endzwanzigerin gastierte sie 2009 bei der 14. Ausgabe des Kammgarn-Jazzfestivals in der Barbarossastadt. Weitere begeisternde Auftritte folgten 2010 und 2012, erneut ist sie am Donnerstag, 22. Oktober, im Kulturzentrum zu erleben. Auf dem Best-of-Programm stehen atmosphärische Songs, interpretiert von einer außergewöhnlichen Stimme.

Von Fabian R. Lovisa

Im Gepäck hat die inzwischen 40-jährige Sängerin also die besten Nummern aus inzwischen sechs Alben. Geeint werden sie zunächst von ihrer gelassenen,