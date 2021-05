Der Japanische Garten hat am Sonntag seine Pforten für 2020 geschlossen– punktgenau mit den tags darauf einsetzenden Einschränkungen für das öffentliche Leben. Laut Stephan Brohl, Vorsitzender des Trägervereins des Parks, wird der Verein mit einem Defizit von rund 70.000 Euro in die kommende Saison gehen. Für 2020 konnte Brohl aber auch positive Zahlen berichten.

Dass Lockdown-Beginn und Saisonende dicht bei einander lagen, die neuerlichen Schließungen den Japanischen Garten also nicht mehr betrafen, kam dem Park und dem Trägerverein entgegen. Sicher: Im November, der laut Brohl in manchen Jahren sogar noch halb zum Goldenen Oktober hinzu zu rechnen ist, und noch einige schöne Tage bereit hält, hätte der Japanische Garten sicherlich noch einige Besucher begrüßen können. Nun sei die Saison aber turnusmäßig zu Ende gegangen.

Die Saison 2020 war relativ kurz. Aufgrund der Corona-Pandemie habe der Japanische Garten zwei von sieben Monaten geschlossen bleiben müssen, berichtet der Vorsitzende. Ausgerechnet in die Schließzeit seien zwei Veranstaltungen gefallen, die gemeinhin viele Besucher anziehen: das Kirschblütenfest und die Osterfeiertage. Ein Loch, das in den verbleibenden Monaten (Brohl: „Wir sind dankbar, dass sich die Zahlen später sehr positiv entwickelt haben“) nicht mehr habe geschlossen werden können.

Positiver Trend bei den Mitgliederzahlen

Das Defizit in der gerade zu Ende gegangenen Saison steure deshalb auf den sechsstelligen Bereich zu, sagt Brohl. Handlungsfähig geblieben sei der Verein unter anderem aufgrund der großen Spendenbereitschaft von Gönnern und Freunden des Vereins und des Japanischen Gartens. Laut Brohl seien so „beachtliche Summen“ zusammengekommen. Und: Übers Jahr habe der Verein viele Neueintritte verzeichnen können. Die Mitgliederzahl liege wieder im Bereich der 800er-Marke.

Die Saison 2020 ist erst wenige Tage vorbei, da richtet sich der Blick bereits aufs kommende Jahr. „Wir müssen ja, ausgehend von einer anzunehmenden Lage, planen“, sagt Brohl. Im Japanischen Garten war die Situation insgesamt übers Jahr sehr konservativ angegangen worden, berichtet Brohl. So hätte auf dem kompletten Gelände Maskenpflicht bestanden. „Wir haben viele, recht enge Wege, auf denen der Mindestabstand nicht einzuhalten ist.“ Fürs kommende Jahr wollen die Verantwortlichen von dieser Linie nicht abweichen. „Wir nehmen die Lage ernst. Sehr ernst“, sagt Brohl mit Blick auf die Besucher, aber auch auf die Mitarbeiter, wovon viele ehrenamtlich tätig seien. Brohl hat, wie er im Gespräch mit der RHEINPFALZ berichtet, „wenig Verständnis für Menschen, die kein Verständnis für die Maßnahmen haben“.

Verjüngung des Koi-Bestands verschoben

Aus dem Jahr 2020, so schätzt Brohl, gehe der Verein mit einem Defizit von rund 70.000 Euro in die kommende Saison. Viele für 2020 geplante Maßnahmen seien verschoben worden – etwa die Überdachung für den Imbiss, Arbeiten am Tee-Haus sowie eine Verjüngung des Koi-Karpfen-Bestandes im Teich. Um die Handlungsfähigkeit des Vereins zu erhalten, soll eine Mitgliederversammlung über die eventuelle Aufnahme eines Hilfskredits entscheiden. Die Sitzung, geplant für Ende November, sei nun erst einmal verschoben worden, so Brohl. „Wir stehen vor einer großen Herausforderung, die größte, die wir uns vorstellen können.“

