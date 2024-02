Für die E-Sportler des 1. FC Kaiserslautern stand der nächste Spieltag in der Virtual Bundesliga (VBL) an. Die Mannschaft des FCK traf im Derby auf Eintracht Frankfurt sowie auf die SV Elversberg und Wehen Wiesbaden.

Gegen die Eintracht startete das Duo Kaan „xKaan61_“ Tuncer und Philipp „xBony7“ Burg gegen Leon „Jelm“ Hahn und Adnan „Adnan-Real“ Gültekin. In einem überzeugenden Spiel führten die Pfälzer bereits nach 25 Minuten mit 4:0. Boris Tomiak (eins der zwei „VBL Power Items“ des FCK) brachte die Roten Teufel per Hattrick in Führung. Die Lautrer gewannen schließlich mit 5:0. Das Einzelspiel bestritt Adrian „Nickstar017“ Starkbaum gegen Emil „Emil“ Köhler. Die enge Partie endete 2:2, aufgrund eines Aufstellungsfehlers der Eintracht wurde das Spiel jedoch mit 3:0 für Starkbaum gewertet, weshalb der FCK das Derby für sich entschied.

Anschließend ging es gegen Elversberg. Im 2v2-Spiel trafen Bony und Kaan auf Marius „DerKaiserFIFA“ Kaiser und Mazlum „Maazlum_“ Dogan. Julian Niehues (das andere der zwei „VBL Power Items“ des FCK) brachte die Pfälzer sehenswert per Fallrückzieher bereits früh in Führung. Doch die SVE kam in der Folge auf und siegte 3:1. Im zweiten Spiel traf Kaan auf Dogan. Der Elversberger ließ Kaan keine Chance und gewann 6:0. Dadurch gewann die SVE den Spieltag.

21 Punkte in 21 Spielen

Zum Abschluss trafen die Roten Teufel auf Wehen Wiesbaden. Im 2v2-Spiel trafen Kaan und Bony auf Maxime „Shepay“ Muscheid und Furkan „FurkyPlayz“ Kayacik. Das spannende Spiel ging mit 5:3 für Wehen Wiesbaden zu Ende. Das Einzelspiel von Kaan gegen Kayacik endete deutlich mit 10:0 für den Wiesbadener, die Punkte gingen an Wehen.

Rote Teufel E-Sport steht nun nach 21 Spielen mit 21 Punkten auf dem 13. Platz. „Wir sind gut in den Spieltag reingestartet“, resümiert E-Sport-Koordinator Starkbaum. „Mit dem weiteren Verlauf sind wir natürlich nicht zufrieden. Auf dem Spiel gegen Frankfurt müssen wir aufbauen.“