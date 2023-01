Ein Konzert mit dem Südpfälzer Holger Görrißen gibt es am 21. Januar ab 20 Uhr im Kulturclub Salon Schmitt. Der Musiker aus Kandel spielt dabei Titel von Leonard Cohen und Tom Waits sowie eigene Stücke.

Der selbst ernannte „Tom Waits der Pfalz“ ist im Salon Schmitt kein Unbekannter. Schon vor gut sieben Jahren, als der Kulturclub ganz neu eröffnet hatte, war er Gast bei den Salonbetreibern Daphne Landenberger und Michael Halberstadt. Beim Konzert am kommenden Samstag wird der im Hauptberuf als Jurist tätige Südpfälzer jede Menge Songs von Tom Waits und Leonard Cohen interpretieren. Zum Programm gehören aber auch „ein paar eigene Songs“, kündigt der 52-Jährige an.

Holger Görrißen, der in seiner Kindheit zunächst mit Orgelunterricht begann und später Klavier und Akkordeon für sich entdeckte, verspricht eine kurzweilige Mischung aus Folk- und Groove-Nummern sowie Balladen. Standen beim Auftritt im Jahr 2015 noch die Waits-Nummern im Vordergrund, habe Cohen mittlerweile „gut aufgeholt“. So halte sich der Anteil an Waits- und Cohen-Songs in etwa die Waage. Nicht fehlen dürfen dabei Titel wie „Suzanne“, „Waltzing Matilda“, „So long Marianne“, „Chocolate Jesus“ oder „Hallelujah“.

Auch Alltagsgeräusche integriert

Görrißens Hauptinstrument ist seine Reibeisenstimme, aber auch Klavier und Akkordeon kommen zum Einsatz. Daneben benutzt Görrißen bei einigen Songs ein Loopgerät, um für passende Rhythmen zu sorgen. Die Basis sind hier Alltagsgeräusche, die Görrißen vorab in Handarbeit zusammengebastelt hat, wie er erklärt. Darunter sind Geräusche von Bauarbeiten, auf dem Boden aufschlagenden Gegenständen oder zerreißendem Papier. Daraus entwickelt er einzelne Sounds und komponiert Rhythmen. Die Akkordeon-Nummern unterstützt Görrißen außerdem durch Percussion-Instrumente, die er mit den Füßen spielt.