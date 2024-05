In die Reithalle in der Straße „Zum Hasensprung“ in Bruchmühlbach-Miesau ist laut Polizei eingebrochen worden.

Zwischen dem 24. Mai, 22 Uhr, und dem 25. Mai, 10 Uhr, wurden mehrere Türen aufgehebelt. Gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts, so die Polizei. Es entstand allerdings ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich. Von dem oder den Tätern fehlt laut Polizei bislang jede Spur. Die Polizeiinspektion Landstuhl bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Dienststelle ist unter der Telefonnummer 06371-8050 erreichbar.