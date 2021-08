Um Marco Heieck vom SV Rodenbach, dessen Torriecher auch noch mit 31 Jahren funktioniert, um einen Schiedsrichterbeobachter, der sich bei einem Spiel des FC Erlenbach lautstark zu Wort meldete und um ein Vater-Sohn-Gespann, das beim SV Schopp Großes vorhat, geht es in unserer heutigen Rubrik „Nachspielzeit“.

FC Erlenbach: Schreiender Schiribeobachter

Schon vor dem Anpfiff der Heimpartie gegen den TuS Olsbrücken hatte Heraldo Jorrin ein ungutes Gefühl. Der Spielertrainer des FC Erlenbach nahm deshalb seine Spieler noch einmal ins Gebet und schärfte ihnen ein, „auf keinen Fall etwas gegen den Schiedsrichter zu sagen“. Die Mannschaft, die sich in diesem Spiel mit dem Schiri anlege, werde das Spiel verlieren. Das war Heraldo Jorrins Ahnung, die sich in dieser Partie der Fußball-B-Klasse Süd dann auch bewahrheiten sollte. Als dann in der ersten Halbzeit ein Erlenbacher im eigenen Strafraum bei einer Abwehraktion den Ball, aber auch den gegnerischen Stürmer traf, forderten die Gäste einen Foulelfmeter. Der Mann mit der Pfeife gab ihn aber nicht. Daraufhin ging der „Gefoulte“ zum Unparteiischen und sah nach einem kurzen Dialog Rot. „Die Karte habe ich überhaupt nicht verstanden“, sagt Jorrin, dessen Verwunderung noch größer wurde, als der Schiri wenig später noch einen Olsbrücker Akteur mit Rot vom Platz schickte. Die ganze Sache habe dann noch eine Steigerung erfahren, als sich jemand lautstark aus den Zuschauerrängen zu Wort gemeldet habe. Wie sich später herausstellte, war es ein Schiedsrichterbeobachter. „Er schrie und hat dem Schiedsrichter Anweisungen erteilt“, berichtet Jorrin, den dieses Verhalten besonders befremdete. Dass der Schiedsrichter den Elfmeter nicht gegeben habe, sei für ihn keine Fehlentscheidung gewesen, so Jorrin, der aber die dann folgenden Platzverweise für überzogen hält. „Da bin ich ganz auf der Seite der Olsbrücker“, sagt der Erlenbacher Spielercoach, dessen Team gegen die dezimierten Gäste am Ende mit 3:1 gewann.

SV Rodenbach: Im zweiten Frühling

Kein gutes Wochenende für den SV Rodenbach. Musste man sich doch von der Tabellenspitze der Landesliga West verabschieden. Viel fehlte nicht, und das Team von Spielertrainer Andreas Gaebler hätte im Spitzenspiel beim TuS Steinbach auch noch die erste Niederlage kassiert. Aber die Rodenbacher haben ja einen Marco Heieck in ihren Reihen. Der Torjäger sorgte in der zweiten Halbzeit mit einem Doppelpack dafür, dass aus einem 1:3-Rückstand ein 3:3 wurde. So erzielte er das 2:3 aus spitzem Winkel, und beim Treffer zum 3:3-Endstand bewies der 31-Jährige, dass er noch nichts von seinem Torriecher eingebüßt hat. Als der Steinbacher Keeper einen Schuss nicht festhalten konnte, war Heieck zur Stelle und staubte ab. „Wir haben uns in diesem Spiel wieder einmal das Leben selbst schwergemacht“, sagt Heieck, der sich selbst im „zweiten Frühling“ sieht. Dass er wie in jungen Jahren trifft, zeigen seine neun Treffer in sechs Spielen.

SV Schopp: Vater und Sohn

Eine gute Rolle spielt der SV Schopp in der Bezirksliga Westpfalz. Dass die von Stefan Lensch und seinem Sohn Sebastian trainierte Mannschaft gegen jedes Team der Gruppe Süd punkten kann, bewies sie am Wochenende beim SV Battweiler. Dort landeten die Schopper ihren fünften Sieg und kletterten in der Tabelle auf Platz vier. Dabei ließen sie sich aber gegen einen nach zwei Platzverweisen nur noch zu neunt spielenden Gegner mit dem Siegtreffer zum 1:0 eine Menge Zeit. Erst in der vierten Nachspielminute kamen sie zur Sache. Es sei ein „toller Angriff mit Doppelpass“ gewesen, den Felix Weber mit seinem Treffer vollendet habe, schwärmt Stefan Lensch. Der 55 Jahre alte Senior und sein 25 Jahre jüngerer Sohn haben mit dem SVS noch einiges vor. So wollen sie zuerst einmal die Aufstiegsrunde erreichen und „dann mal gucken, was noch so alles möglich ist“.